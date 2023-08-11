Один из городских округов Подмосковья оказался в топе регионов России по вводу жилья

Городской округ Подольск вошел в топ регионов России по объему введенного в эксплуатацию жилья в прошлом году, сообщили в областном Минжилполитики. Подольску удалось вырасти на 136,9%.

В министерстве уточнили, что в 2022-м там построили 274 тысячи квадратных метров жилья. С таким результатом округ занял 26 место в федеральном рейтинге. При этом среди построенного жилья в Подольске были также проблемные объекты. Так, введение в эксплуатацию пяти домов позволило восстановить права почти 500 обманутых дольщиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.