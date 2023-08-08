Один из крупнейших в России производителей древесных плит завершает строительство станции техобслуживания в Егорьевске
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Егорьевске продолжается строительство станции технического обслуживания автомобилей и модульной АЗС, работы завершены на 92%. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели профвизит на строительства объекта, сообщили в ведомстве.
В сообщении уточнили, что строительство ведет крупнейшее в России предприятие по производству материалов для напольных и настенных покрытий и столешниц из дерева ООО «Кроношпан». Сейчас рабочие выполняют благоустройство территории, все работы планируют завершить в третьем квартале текущего года. В новом здании расположены четыре поста ремонта грузовых автомобилей, блок автомойки, а также две блочно-модульные АЗС.
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