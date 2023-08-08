Один из крупнейших в России производителей древесных плит завершает строительство станции техобслуживания в Егорьевске

В сообщении уточнили, что строительство ведет крупнейшее в России предприятие по производству материалов для напольных и настенных покрытий и столешниц из дерева ООО «Кроношпан». Сейчас рабочие выполняют благоустройство территории, все работы планируют завершить в третьем квартале текущего года. В новом здании расположены четыре поста ремонта грузовых автомобилей, блок автомойки, а также две блочно-модульные АЗС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Павловского Посада Денисом Семеновым.