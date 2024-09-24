Один из обвиняемых объяснил, как оказался у офиса Wildberries

Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries заявил, что оказался там случайно. Мужчина пошел к офису, потому что услышал звуки стрельбы. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

Обвиняемый рассказал, что зашел в ТЦ, увидел потерпевших, но не совершал никаких незаконных действий.

Его адвокат заявил, что в деле нет доказательств причастности его подзащитного к преступлениям, в которых его обвиняют.

По словам правозащитника, обвиняемый находится под стражей на основании предположений следствия.

Он просил избрать другую меру пресечения.

Ранее сообщалось о том, что Владислава Бакальчука доставили на допрос в СК после стрельбы у офиса Wildberries.