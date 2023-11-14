Один из основателей группы «Алиса» умер в 63 года

Советский и российский гитарист и клавишник Андрей Германович Шаталин ушел из жизни в 63 года. За свою творческую карьеру музыкант создал группу «Демокритов колодец» и стал сооснователем группы «Алиса», состав которой он покинул в 2003 году. За время сотрудничества с музыкальным коллективом Шаталин участвовал в записи четырех известных альбомов: «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны» и «Черная метка».

Известно, что в августе Шаталин ушел в магазин в Санкт-Петербурге и пропал. Через некоторое время мужчину нашли в лесу и передали в руки родственников. После этого он оказался в больнице. Связано ли это с кончиной музыканта, не уточняется. Официальное сообщество группы «Алиса» не сообщило причину смерти основателя.