Один из первых пилотов F-16 украинской армии в звании полковника погиб на Украине. Об этом со ссылкой на «Военный обозреватель» сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ, подполковник Алексей Месь, погиб на Украине. В зоне СВО он обучался управлять хвалеными западными F-16. Он успешно прошел обучение, однако во время боевых задач в зоне спецоперации погиб. По данным военных обозревателей, это может означать, что удалось подбить первый американский самолет F-16.

Отметим, что Минобороны РФ не подтверждало опубликованные сведения о подбитом истребителе.

Напомним, 26 августа ВС РФ ударили ракетами по военному аэродрому в Хмельницкой области. Однако Киев старается замолчать потери, чтобы не лишиться репутации перед Западом и получать больше военной и финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что российская авиация полностью развенчала миф о «всемогущих» F-16.