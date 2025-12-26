Один из старейших активов Пригожина ликвидировали с огромной прибылью

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания, созданная еще в августе 2009 года, прекратила существование 3 сентября 2025 года. Это событие стало логичным финалом в череде изменений, которые начались после вооруженного мятежа Пригожина в июне 2023 года и его гибели в авиакатастрофе в августе того же года.

«Комбинат питания», входивший в группу компаний «Конкорд», владел фабриками-кухнями в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и в Новой Москве, которые долгие годы обеспечивали питанием в том числе российскую армию. После мятежа «Конкорд» потерял контракты с Минобороны, что лишило основной бизнес-логики существования производственных мощностей. Уже весной 2025 года компания объявила о ликвидации, а к апрелю закрыла производства в Янино, Кленово и на улице Черняховского в Москве.

Финансовые итоги показали парадоксальную картину: при прекращении основной деятельности «Комбинат питания» получил чистую прибыль почти в 6 раз больше обычного — около 2 млрд рублей. Источником стали 1,7 млрд рублей, вырученные от продажи недвижимости и основных средств. Это демонстрирует стратегию управленцев: организованный вывод активов с максимальной финансовой выгодой. После смерти Пригожина управление активами перешло к его сыну Павлу, а затем к профессиональному управленцу Владиславу Писаренку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге приостановили производство по делу об осквернении могилы Пригожина.