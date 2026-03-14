Один продукт может исчезнуть с российского рынка из-за конфликта на Ближнем Востоке

Ближневосточный конфликт, полыхающий между Ираном и коалицией во главе с США и Израилем, грозит оставить россиян без одного из самых дорогих гастрономических удовольствий. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Baza и продавцов специй, иранский шафран — та самая пряность, которую называют «красным золотом», — исчезает с российского рынка. Новых партий не поступает, а запасы, сделанные еще зимой, подходят к концу.

Ситуация на мировых рынках накаляется синхронно с положением дел в зоне конфликта. Военная операция, начатая США и Израилем против Ирана 28 февраля, уже привела к сотням ударов по военным объектам, ракетным комплексам и системам ПВО. Иран отвечает ударами беспилотников по американским базам. В этом огненном водовороте логистические цепочки, связывавшие производителей с покупателями, рассыпаются на глазах.

Шафран, который традиционно везли в Россию через третьи страны — Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Азербайджан, — застрял в пути. Сейчас торговцы специями распродают последние зимние остатки. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, любителям плова и изысканной выпечки придется либо затянуть пояса, либо выложить круглую сумму.

Цены уже кусаются. Сейчас грамм пряности можно найти за 350–700 рублей, хотя элитные иранские сорта и раньше стоили до 1,8 тысячи рублей. Но это цветочки по сравнению с тем, что грядет. По прогнозам участников рынка, если поставки не возобновятся, цена перешагнет рубеж в 2,5 тысячи рублей за грамм. Для сравнения: грамм золота на бирже стоит около 7–8 тысяч рублей. Так что «красное золото» вот-вот максимально приблизится к желтому по стоимости.

Примечательно, что проблемы с шафраном — лишь верхушка айсберга. Ранее, 12 марта, эксперты уже фиксировали скачок цен на критически важные товары: от базовых пластиков и удобрений до бразильского сахара и катарского гелия. Иран — крупный игрок на сырьевой карте мира, и война с его участием неизбежно бьет по глобальной экономике.

