Один рабочий погиб после обвала на шахте «Северопесчанская» на Урале

Минздрав Свердловской области подтвердил ТАСС , что после обвала на шахте под Краснотурьинском погиб один горняк.

Под землей на шахте находились пять человек, проводившие взрывные работы на отметке 338 метров. Однако во время этого случился обвал породы, который оставил горняков в ловушке. Извлечь из-под завалов в итоге удалось всех: госпитализация не понадобилась лишь одному. Остальным пострадавшим оказывали помощь в больнице.

По данным Минздрава по региону, один из пострадавших в шахте скончался. В то же время в ведомстве уточняют информацию о всех, кого удалось достать из рудника.

«Один в тяжелом состоянии, двое средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб», — уточняет региональный Минздрав.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили на поверхность трех горняков с шахты «Северопесчанская».