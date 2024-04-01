Трех горняков достали из-под обвала породы на шахте «Северопесчанская» на Урале

В Краснотурьинске в шахте «Северопесчанская» проводились взрывные работы, в ходе которых случился сильный обвал. В бригаде шахтеров-подрывников работала группа из четырех человек. По последним данным, найти удалось только трех.

В СМИ изначально сообщили, что мужчины погибли, хотя официальные лица говорят об обратном: одному шахтеру не потребовалась госпитализация, других двух доставили в больницу для оказания помощи. Поисковики пытаются обнаружить еще одного работника шахты.

«Уже двое шахтеров подняты на поверхность и переданы врачам. Третьего горняка подняли спасатели МЧС России. Он передан врачам. Поиски четвертого продолжаются», — отметили в МЧС РФ.

Таким образом один человек получил медпомощь на месте, а двоих доставили в больницу. Судьба четвертого пока неизвестна. Также уточняется, могли ли пострадать другие горняки.

По данным МЧС России, взрыв производился на глубине 338 метров.

Ранее сообщалось, что на руднике «Пионер» в Приамурье прекратили спасательную операцию.