«Один с мечем, другой с трезубцем»: два миллиардера могут подраться в Колизее

Илон Маск хочет провести бой с Марком Цукербергом в Колизее, о чем миллиардер рассказал в социальных сетях.

Основатель компаний Tesla и SpaceX приложил к своему сообщению фрагмент из шоу «Житие Брайана по Монти Пайтону», посвященный гладиаторскому поединку на главной арене Италии. Илон также заявил, что до боя ему следует поработать над собственной выносливостью.

Напомним, что инициатором поединка стал именно Маск. Ранее его безуспешно, как стало ясно теперь, попыталась отменить его мать.

По данным зарубежных СМИ, предложение провести бой именно в Колизее поступило непосредственно от министерства культуры Италии.

«Только оба в гладиаторских доспехах пусть будут, и один с мечем, а другой с трезубцем»; «Пускай лучше приходят на День ВДВ к любому ближайшему фонтану. Ждем»; «Пусть Маск на бой (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского вызовет. После того, как он его в Твиттере заблокировал», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее Маск выразил тревогу из-за постепенного втягивания США в украинский конфликт.