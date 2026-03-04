Один в поле не воин: эксперт объяснил, как выжить самостоятельному туристу в воюющем Дубае

Пока тысячи российских туристов пытаются вернуться из ОАЭ, у самостоятельных путешественников возникает больше всего вопросов. У них нет туроператора, который организует отель и еду, нет поддержки на время вынужденного ожидания. Что делать, если ты сам купил билеты и забронировал жилье, а теперь не можешь улететь?

В интервью порталу ugra.aif.ru исполнительный директор туроператора «Ермак-тур» Александр Геращенко дал четкую инструкцию для югорчан, оказавшихся в затруднительном положении в Эмиратах. По его словам, единственный официальный путь — обратиться в посольство России в Дубае. На сайте дипмиссии есть специальная форма, которую необходимо заполнить. В заявке нужно указать имена и фамилии всех отдыхающих, название отеля, где они проживают, номер рейса и дату, на которую был запланирован вылет.

Эксперт подчеркнул, что это касается именно тех, кто организовывал поездку самостоятельно. Туристы с пакетными турами находятся на попечении туроператоров, которые обязаны решать вопросы их размещения и вывоза.

Напомним, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке в ОАЭ до сих пор остаются тысячи россиян. Вывозные рейсы начались, но идут медленно из-за периодического закрытия воздушного пространства.

