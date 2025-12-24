Один за всех и все на морозе: собак и кошку выбросили умирать на улице в Подольске

В подмосковном Подольске произошел вопиющий случай жестокости, который закончился только благодаря своевременному человеческому участию. Как выяснил REGIONS , на Октябрьском проспекте неизвестные хозяева выбросили на улицу в мороз трех животных — двух собак и кота, обрекая их на верную гибель.

Напуганные и замерзшие, но абсолютно удивительные животные, продемонстрировали сплоченность: они держались вместе, пытаясь спастись от холода. Маленькие собака и котенок забились в подвал через продух, в то время как крупный пес, не имея возможности проникнуть внутрь, оставался снаружи, дрожа на морозе, но не отходя от своих собратьев. Семья оставалась рядом, переживая вместе не только холод, но и хозяйское предательство.

Судьбу бедолаг изменила местная жительница Инга Виноградова, которая не смогла пройти мимо этой трогательной и одновременно ужасающей картины. Девушка немедленно организовала спасение: маленькую собачку с характерными длинными ушками она взяла к себе на временное содержание, а кота и второго пса разместила на передержку у знакомых.

«Сейчас у животных все хорошо, они накормленные и главное — в тепле, но мы ищем для всей компании заботливых хозяев», — рассказывает Инга Виноградова.

Теперь хвостатых поддерживают в телеграм-канале «Помощь выброшенной семье», в которой все желающие могут помочь с оплатой содержания и ветеринарных услуг. Там же надеются найти добрые руки для всех троих.

История — жестокий пример не только чудовищной безответственности одних людей, но и активного, эффективного сострадания других. Даже если нет возможности взять животное к себе, можно сделать фотографии, разместить информацию в местных группах помощи животным в соцсетях, позвонить волонтерам или, как это делается в Подольске, временно обеспечить питомцу кров и еду, пока ищутся постоянные хозяева. Вероятно, девушка из подмосковного города действительно спасла сразу три жизни, в то время, как многие проходят мимо.

