«Прыжок веры» пушистого «ассасина»: в Орехово-Зуеве кот перепугал спасателей, сиганув с 12-метровой высоты

В подмосковном Орехово-Зуеве развернулась драматическая операция по спасению, которая завершилась не по сценарию. Кот, застрявший на высоком дереве, выбрал путь абсолютной автономии и полета, хотя его уже вот-вот могли вытащить спасатели. Подробности выяснил REGIONS .

Хвостатый провел пять суток на 12-метровой высоте (сопоставимой с уровнем четвертого этажа) на дереве на улице Ленина. Спасатели развернули свои силы, выставили лестницу и уже запустили человека, чтобы он помог бедолаге спуститься. Однако котик оказался недоверчивым: вместо того чтобы принять человеческую помощь, животное неожиданно прыгнуло вниз. Он летел с высоты со всей грацией по четкой траектории, словно герой видеоигры Assassin's Creed, совершивший отчаянный «прыжок веры».

Несмотря на огромную высоту, при которой травмируются, а то и вовсе не выживают домашние коты, этот пушистый ассасин оказался крепким орешком. Мгновенно вскочив, животное ринулось к ближайшему дому и скрылось в подвале, оставив зрителей в шоке.

Главный ветеринарный врач Орехово-Зуевского округа Ирина Малых, комментируя инцидент для REGIONS, призвала общественность к спокойствию и здравому смыслу. Ключевой показатель, на который она обратила внимание, — мгновенная мобильность животного после приземления. Скорее всего, кот отделался испугом.

«Если питомец все еще не появился и затаился в подвале, хозяевам стоит запастись терпением и подождать, пока он успокоится и время от времени тихонько подзывать его», — прокомментировала Ирина Малых.

Второе и самое важное: как только питомец будет найден, его незамедлительно нужно доставить к ветеринару для полноценного осмотра. Скрытые травмы, шок, обезвоживание — лишь часть потенциальных рисков. Если по результатам осмотра состояние будет признано удовлетворительным, через 10 дней потребуется обязательная вакцинация против бешенства — это стандартный протокол после контакта с дикой средой и неизвестными обстоятельствами.

История с «орехово-зуевским ассасином» — не просто занимательный контент, а практический кейс по действиям в ЧП. Жители же выразили надежду, что с пушистым действительно все в порядке. Остается лишь высматривать беглеца и ловить для проверки у специалистов.

Ранее сообщалось, что кот-мигрант Бурак возглавил рейтинг самых трогательных кошачьих историй года.