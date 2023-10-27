Одиннадцать человек отравились после посещения ресторана в Питере

В Санкт-Петербурге одиннадцать человек отравились после посещения нового ресторана. Об этом сообщает РИА Новости .

Кишечную инфекцию получили посетители ресторана Ivori Garden, открывшегося год назад на 8-й Светской улице. По данным на 26 октября, отравление после употребления еды в ресторане выявили у одиннадцати посетителей, при этом у восьми из них анализы показали наличие сальмонеллы.

Роспотребнадзор взял пробы продуктов в ресторане во время расследования и обнаружил сальмонеллу и там. После этого ведомство обратилось в суд с требованием прекратить работу ресторана. Представители Роспотребнадзора готовы встать на защиту интересов посетителей ресторана, пострадавших после еды, в суде.