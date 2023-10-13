Одиннадцать поликлиник открыли в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Одиннадцать поликлиник были открыты в Подмосковье с начала текущего года, сообщила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. В числе таких учреждений – взрослая поликлиника в ЖК «Пехра» в Балашихе.
«Балашиха – динамично развивающийся округ, где строятся новые жилищные комплексы, и важно при этом создавать необходимую социальную инфраструктуру», - отметила Стригункова.
Поликлиника расположена на улице Яганова, 3. Учреждение рассчитано на сто посещений в смену. В нем обустроили комфортные зоны ожидания и удобную навигацию. Прием здесь будут вести терапевты, оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о модернизации стационаров в регионе.