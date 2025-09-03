Одинокая праздничная елка во дворе Одинцово стала местной легендой

Жители подмосковного округа стали свидетелями необычного явления. В первых числах сентября у подъезда дома № 145 появилась пушистая, но основательно осыпавшаяся новогодняя ель. Об этом пишет REGIONS со ссылкой на «Один дома. Одинцово».

Интересное наблюдение широко обсуждают в соцсетях. Жильцы домов на Можайском шоссе привыкли избавляться от хвойных символов праздника сразу после Старого Нового года, но кто-то очевидно побил все рекорды, утилизировав елку лишь в сентябре. Получается, что ель продержалась в квартире рекордные девять месяцев.

Шутки местных жителей варьируются от предположений о двойном праздновании Нового года до версии о сверхранней подготовке к следующему празднику. Однако у астролога Ульяны Орадовской на этот счет есть иное, более глубокое объяснение.

Специалист утверждает, что процесс расставания с елкой имеет сакральное значение и напрямую влияет на энергетику предстоящего года. Существуют особые даты, обладающие необходимой для этого силой.

«Убирать елку, а также гирлянды и новогодние украшения лучше всего 9, 14, 21 или 26 января», — советует астролог.

Таким образом, владелец елки-долгожителя либо кардинально опоздал с энергетической чисткой, либо, что маловероятно, создал собственный мощный оберег на целый год.

