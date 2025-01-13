Одна авиакомпания лишила россиян возможности посетить КНР на китайский Новый год

С конца января россияне не смогут улететь в Китай перевозчиком China Southern, который осуществлял полеты из Москвы напрямую в Пекин регулярно. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На сайте авиакомпании из КНР указано, что рейс CZ342, который выполнял полет по маршруту Москва — Пекин и обратно, временно недоступен с 20 января. Как оказалось, перевозчик ввел ограничения. Он не планирует запускать привычное направление до 30 марта, или до завершения зимнего расписания.

Примечательно то, даты ограничений совпадают на период китайского Нового года, который отмечается в Ките более 15-ти дней. Таким образом российские туристы не смогут улететь самолетами China Southern в Китай во время яркого праздника. Ситуация, как отметили в АТОР, может повлиять на планы 15-17 тысяч человек.

Россиянам, желающим все-таки посетить Китай, предложили альтернативные маршруты:

Прямой рейс Москва – Шэньчжень, компания China Southern (три раза в неделю).

Рейс CZ5088 из Владивостока в Яньцзи (дважды в неделю).

Москва – Пекин компаниями «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines (три-четыре рейса в неделю).

Выполняются рейсы Sichuan Airlines Москва — Чэнду.

«Аэрофлот» в Москва-Санья и Москва — Гуанчжоу.

Hainan Airlines Санкт-Петербург — Пекин.

China Eastern Санкт-Петербург — Шанхай.

Sichuan Airlines Санкт-Петербург — Чэнду.

В АТОР подчеркнули, что 30 марта перелеты из Москвы в Пекин на самолетах China Southern снова доступны для бронирования по обычной стоимости: от 23 тысяч рублей в одну сторону. Сейчас на многие даты цены заградительные и достигают более 217 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России посадили рейс из США из-за неадекватного поведения пассажира.