Одна хитрость помогла бойцам ВС РФ с водой во время недельного захода к ВСУ по трубе

Как рассказали каналу RT бойцы группы Аида спецназа «Ахмат», участникам операции «Поток» приходилось решать нехватку воды с помощью смекалки, пользуясь тем, что есть на месте.

Операция вышла экстремальной: в тесном пространстве было трудно дышать и сохранять самообладание. Перемещались военные группами, делали дыры в трубе, но, помимо проблемы с кислородом, оставалась еще одна — с водой.

Как объяснили участники миссии, на первое время хватало запасов воды. Пили экономно, буквально по глотку в несколько часов. Когда фляги опустели, пришлось пить конденсат из трубы и смачивать им губы. После окончания пути бойцы пили из лужи и ели растаявший снег, чтобы выжить.

Напомним, что сотни военных ВС России преодолевали дистанцию в трубе на протяжении почти недели. Это была сложная, но успешная миссия, которая помогла зайти в тыл ВСУ и освободить несколько курских поселений.

Ранее RT показал кадры из трубы, и осветил ряд подробностей об операции «Поток».