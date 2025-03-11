Раскрыты подробности секретной операции «Поток» ВС РФ

Секретная операция «Поток» предполагала перемещение по тесной трубе: военные преодолели около 15 км, чтобы зайти в тыл ВСУ в районе Суджи. Бывшую газовую трубу участники миссии назвали «мечтой клаустрофоба». Как на себе узнал Влад Андрица, в полный рост в пространстве встать невозможно.

Многих также волновал вопрос, как бойцам удавалось дышать. Как оказалось, инженеры продумали систему вентиляции. Делать ее приходилось на месте, создавая дыры и прорези для поступления кислорода. Военные шли группами по пять человек, соблюдая дистанцию. Это также помогало облегчить дыхание. Передвигались при этом не только на ногах, но и на специальных «тачанках».

Напомним, что российская армия готовилась к секретной операции около четырех месяцев. Трубопровод, ставший путем в тыл врага, ранее использовался для транзита российского газа через Украину. С 1 января 2025 года это не действующий объект. Благодаря хитрой операции смогли освободить несколько населенных пунктов в Курской области.

Ранее военкоры сообщили, что бойцы ВС РФ прорвались к подразделениям легендарной операции «Поток» и помогли выйти из окружения.