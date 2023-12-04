Одна из ракет ХАМАС во время атаки 7 октября поразила военную базу Израиля с ядерным оружием

В этом уверяют аналитики The New York Times, которые изучили спутниковые снимки начала военного противостояния палестинцев и израильтян в начале октября.

Как пишет издание, на атакованной ракетами ХАМАС 7 октября базе насчитывалось от 25 до 50 израильских ядерных ракетных пусковых установок «Иерихон». Было ли прямое попадание - не сообщается.

«Согласно рассекреченным документам правительства США, израильские ракеты «Иерихон» оснащены ядерными боеголовками», – утверждают авторы материала, ссылаясь на Ханса Кристенсена, руководителя Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».