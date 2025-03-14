Одна из самых дешевых марок сметаны на российских прилавках оказалась смертельно опасной

Одна из самых доступных марок сметаны на российском рынке — «Нижняя Тавда» — оказалась потенциально опасной для здоровья, сообщил телеграм-канал Mash. В продукте обнаружили антибиотик азитромицин, который может вызывать серьезные побочные эффекты, включая глухоту, и даже летальный исход.

Молочный продукт «Нижняя Тавда» продается в крупных российских магазинах и привлекает покупателей низкой ценой. Цена за 300 г в некоторых торговых точках начинается от 90 руб.

Сметану исследовали специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) совместно с тюменской прокуратурой после получения жалоб от потребителей.

По итогам проверки, которая выявила нарушения, компании ООО «Тюменьмолоко» — производителю продукции, направили уведомление о приостановке действия декларации о соответствии для сметаны жирностью 20%.

Стоит отметить, что ранее американские ученые установили, что азитромицин значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а в редких случаях может приводить к фатальным исходам из-за сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах нашли смертельно опасную тушенку.