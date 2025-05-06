Одна из самых старых жительниц Ямала раскрыла секрет долголетия

Жительница Тазовского района Ватане Евай из местной тундры рассказала корреспонденту интернет-издания «Ямал-Медиа», что ей помогает поддерживать здоровье на протяжении десятилетий.

Ватане Евай приехала в село Гыда, что происходит редко. Обычно северянка оформляет документы или обследуется у врача, но оставаться надолго в населенном пункте не любит. В родной тундре ей привычнее, так как всегда есть чем заняться: топить печку, собирать ягоды, заботиться о внуках. При этом всегда активная и бодрая женщина в январе отметила 105 лет.

В годы войны Ватане помогала землякам ловить рыбу, а после Победы завела семью. Северянка родила девятерых детей. Сейчас может похвастаться 30 внуками и правнуками. Все они приезжают к бабушке в гости летом.

Ведущую традиционный северный образ жизни Ватане спросили, как ей удалось поддержать здоровье и дойти до столь удивительного возраста. Как оказалось, секрет не только в активности, но и рационе.

«Рыба, только рыба», — коротко ответила Ватане Евай.

Напомним, в январе 2025 года со 105-летием жительницу Гыданской тундры поздравил президент Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет.