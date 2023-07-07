«Одни разговоры о деньгах»: суд вынес решение по делу о химкинской поножовщине

Закончился суд по делу о поножовщине в Химкинской школе. За 126 ножевых ранений школа суммарно заплатит пострадавшей компенсацию почти в семь миллионов рублей, сообщает SHOT.

Родственники нападавшей девочки Мильвиры, согласно приговору, ничего не выплатят семье жертвы. Отец пострадавшей школьницы Сони сообщил, что планирует подавать апелляцию. Семья уже переехала в Москву и сменила школу для ребенка.

Напомним, ранее СМИ сообщали о нервных истощениях обоих родителей Сони. За жизнь самой девочки продолжают бороться врачи.

«Мильвира — не ребенок, а страшная дефектная ошибка природы»; «Меня больше интересует состояние здоровья девочки, чем то, сколько им присудят. Ни слова о ее здоровье от родителей — зато одни разговоры о деньгах»; «Я в шоке! Ну и девки, лучше бы крестиком вышивали, были бы добрее», — прокомментировали шокированные россияне.

Ранее сообщалось, что школьный стрелок Ильназ Галявиев подал жалобу.