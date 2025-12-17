Эксперт в области права обозначил целевые группы россиян, которые с высокой вероятностью столкнутся с мошенническими атаками в следующем году. По его мнению, злоумышленники будут активно эксплуатировать уязвимости подростков и пенсионеров. Прогноз заслуженного юриста России Ивана Соловьева в беседе с RT указывает на эскалацию цифровых угроз.

Для пожилых людей основной опасностью останутся схемы, ведущие к потере сбережений и имущества. Молодое поколение, в свою очередь, может массово вовлекаться в преступную деятельность в качестве дропперов или курьеров, что грозит уголовной ответственностью.

В качестве превентивной меры юрист предложил внедрить в учебные программы курс по личной безопасности. Такой предмет, по его замыслу, должен развивать критическое восприятие информации и правовую грамотность.

Соловьев ожидает, что в 2026 году атаки станут более изощренными. Махинации будут использовать многоступенчатые сценарии, привязанные к актуальным событиям. Также прогнозируется активное внедрение технологий искусственного интеллекта для глубокого анализа и психологического воздействия на жертву.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области летом доля мошеннических звонков взлетела до 41%.