Одно из крупнейших хозяйств Подмосковья представило свою продукцию на конференции «Ягоды России»

Одно из крупнейших хозяйств по выращиванию ягод в Подмосковье «Коломенская ягода» представило свою продукцию на конференции «Ягоды России» в Химках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ягодной ферме выращивается экологически чистая малина, смородина и более 50 сортов садовой земляники. Ежегодно урожай составляет порядка 35 тонн земляники», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Помимо этого, хозяйство выращивает яблоки, груши, вишню, черешню и сливы, делает варенье и продает наборы для выращивания клубники и рассаду. Его продукцию реализуют на маркетплейсах. Помимо этого, предприятие приглашает на практику студентов колледжей и вузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.