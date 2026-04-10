Одно секретное слово стоило пенсионерке из Подмосковья двух миллионов рублей

Жительница подмосковного Пущина в возрасте 78 лет попала в руки аферистов, лишившись более двух миллионов рублей. Как узнал REGIONS , поводом для обмана стало обычное слово «картошка», которое злоумышленники использовали как кодовый сигнал.

Все началось с обычного звонка на стационарный телефон. Неизвестная представилась работницей «Теплосети» и сообщила, что для установки прибора учета и проверки водоснабжения необходимо срочно подписать договор. В противном случае, по ее словам, пенсионерка могла остаться без воды. Женщина поверила и продиктовала пришедший в СМС-код.

Через некоторое время раздался новый звонок — уже от лжесотрудника ФСБ. Мнимый силовик заявил, что личные данные пенсионерки похищены, и предложил помощь в предотвращении хищения средств. Позже к разговору подключилась еще одна аферистка, представившаяся работницей кредитного департамента. Для создания иллюзии безопасности жертве велели придумать секретное слово. Пенсионерка назвала «картошка», и в дальнейшем каждый звонок начинался именно с этого пароля.

Злоумышленникам удалось убедить женщину, что ее сбережения необходимо срочно проверить на подлинность. Для этого требовалось передать наличные специальному курьеру. Когда посыльный приехал и назвал заветное слово «картошка», пенсионерка без колебаний отдала ему все деньги.

Лишь спустя время, когда связь прервалась, она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.

В МУ МВД России «Серпуховское» предостерегают граждан: подобные преступления происходят все чаще. Полицейские советуют никогда не сообщать посторонним личную информацию и коды из сообщений, а также не вручать наличные незнакомцам под любыми предлогами. При поступлении подозрительных звонков лучше сразу положить трубку и набрать 102. Сотрудники ведомства напоминают: ни один государственный орган не требует перевода денег или передачи их через посредников.

Ранее сообщалось, что прокуратура Орехова-Зуева утвердила обвинительное заключение по делу о курьере.