Одноминутное интервью Путина заставило Запад отвергнуть просьбу Киева об ударах вглубь РФ
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Одноминутное интервью президента РФ Владимира Путина заставило западные страны отказаться от идеи передать Киеву дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.
Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бразильский журналист Пепе Эскобар.
В коротком интервью на улице в Санкт-Петербурге российский лидер заявил, что прямое участие стран НАТО в военном конфликте на Украине меняет его суть, ведь Россия интерпретирует это как решение НАТО напрямую вступить в войну с РФ. Если Североатлантический альянс готов пойти на это, то Россия примет соответствующие меры, предупредил Путин.
По мнению Эскобара, слова президента РФ были услышаны в Пентагоне, и высокопоставленные чиновники в США не дали Украине разрешение на нанесение ударов глубь территории России с помощью дальнобойных ракет.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин обсудит с президентом Монголии международную повестку.