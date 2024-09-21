Одноминутное интервью Путина заставило Запад отвергнуть просьбу Киева об ударах вглубь РФ

Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил бразильский журналист Пепе Эскобар.

В коротком интервью на улице в Санкт-Петербурге российский лидер заявил, что прямое участие стран НАТО в военном конфликте на Украине меняет его суть, ведь Россия интерпретирует это как решение НАТО напрямую вступить в войну с РФ. Если Североатлантический альянс готов пойти на это, то Россия примет соответствующие меры, предупредил Путин.

По мнению Эскобара, слова президента РФ были услышаны в Пентагоне, и высокопоставленные чиновники в США не дали Украине разрешение на нанесение ударов глубь территории России с помощью дальнобойных ракет.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин обсудит с президентом Монголии международную повестку.