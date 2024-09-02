Владимир Путин обсудит с президентом Монголии международную повестку

Во вторник, 3 сентября, президент Владимир Путин и глава Монголии Ухнагийн Хурэлсух проведут рабочую встречу, во время которой будут затронуты важные вопросы политики двух государств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Уточняется, что во время предстоящих переговоров будет обсуждаться международная и региональная проблематика, а сама встреча лидеров состоится в узком составе, но при участии делегаций. Во время рабочей поездки также пройдет торжественный прием.

Приезд президента РФ в Монголию приурочен к торжествам, которые посвящены 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Ранее сообщалось о том, что забор на границе между Россией и Финляндией увеличится в размере и достигнет высоты в 3,5 м.