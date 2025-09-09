Одновременно горят две квартиры в доме на юго-западе Москвы, жильцы эвакуированы

На юго-западе Москвы ночью 9 сентября произошло возгорание сразу в двух квартирах одного дома, как сообщили в МЧС России. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня.

В результате борьбы с огнем были эвакуировано 48 человек из двух подъездов. Как сообщают официальные источники, о пострадавших пока не сообщается.

«Загорелись две квартиры на 4 и 5 этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка», – сообщили в МЧС.

На месте пожара задействованы 68 пожарных и 22 единицы специальной техники.

Ранее сообщалось, что в отеле на Майорке туристы застряли в лифте во время пожара.