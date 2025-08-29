Смертельная западня на Майорке: туристы с детьми застряли в лифте горящего отеля

Туристы оказались в смертельной ловушке в испанском отеле. Группа людей, включая детей, застряла в лифте, когда в здании бушевал пожар. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Daily Mail.

Чрезвычайное происшествие парализовало работу курорта Bellevue Bonita and Club Resort в Пуэрто-де-Алькудии. Утром 29 августа здесь вспыхнул масштабный пожар, вызвав панику среди сотен отдыхающих.

Особенно опасной оказалась ситуация для группы туристов, которые в момент возгорания находились в лифте. Кабина остановилась между этажами, заперев людей в дымовой ловушке. Спасателям потребовались профессиональные навыки и время, чтобы эвакуировать их.

Несколько человек успели надышаться угарным газом в номерах и общественных зонах. Медики оказали им первую помощь на месте, после чего госпитализировали для дальнейшего лечения. Причины возгорания пока не установлены.

