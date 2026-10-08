Возвращаетесь в офис? Психолог рассказала, как пережить адаптацию без стресса

Психолог Денисова-Мельникова: перерывы помогут работать из офиса без стресса

Общество

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем» рассказала, как перестроиться с удаленной работы на офисную. По ее словам, помочь могут заранее восстановленный режим и периодические перерывы. Первые две недели она советует воспринимать как период адаптации.

Психолог отметила, что при возможности стоит заранее вернуть привычный распорядок: раньше ложиться, вставать в то время, в которое придется вставать на работу, снова привыкнуть к дороге. Чем меньше резких изменений одновременно, тем легче адаптация. Она также рекомендовала оставить себе небольшие зоны контроля: заранее планировать обед, делать короткие перерывы, выходить на несколько минут на улицу, использовать наушники там, где это допустимо.

Денисова-Мельникова обратила внимание, что после удаленного формата даже обычный офисный день может сильно утомлять из-за большого количества контактов. Поэтому в первое время не стоит спешить восстанавливать все социальное общение сразу. Вечера она советует проводить в спокойном режиме и не забивать их большим количеством дел.

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