Возвращаетесь в офис? Психолог рассказала, как пережить адаптацию без стресса

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с « Абзацем » рассказала, как перестроиться с удаленной работы на офисную. По ее словам, помочь могут заранее восстановленный режим и периодические перерывы. Первые две недели она советует воспринимать как период адаптации.

Психолог отметила, что при возможности стоит заранее вернуть привычный распорядок: раньше ложиться, вставать в то время, в которое придется вставать на работу, снова привыкнуть к дороге. Чем меньше резких изменений одновременно, тем легче адаптация. Она также рекомендовала оставить себе небольшие зоны контроля: заранее планировать обед, делать короткие перерывы, выходить на несколько минут на улицу, использовать наушники там, где это допустимо.

Денисова-Мельникова обратила внимание, что после удаленного формата даже обычный офисный день может сильно утомлять из-за большого количества контактов. Поэтому в первое время не стоит спешить восстанавливать все социальное общение сразу. Вечера она советует проводить в спокойном режиме и не забивать их большим количеством дел.