Жительница Приморья заплатила «ясновидящей» за снятие порчи 600 тыс. руб.

Жительница Приморья обратила внимание на видео-аккаунт «ясновидящей» в одном из мессенджеров. Она отправила отклик на предложение провести магический расклад на картах.

С ней связалась «ясновидящая» и сказала, что на ее семью наложена смертельная порча, а чтобы ее снять, нужно провести ряд ритуалов, за которые дама потребовала почти 600 тыс. руб., сообщает краевая прокуратура.

Потерпевшая в течение недели переводила мошеннице денежные средства.ей,

Гадалке удалось убедить женщину в своей правоте, когда та находилась с сыном на лечении в больнице.

Когда «ясновидящая» перестала выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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