Жительница Приморья заплатила «ясновидящей» за снятие порчи 600 тыс. руб.
Жительница Приморья стала жертвой «ясновидящей»
Фото: [pxhere.com]
Жительница Приморья обратила внимание на видео-аккаунт «ясновидящей» в одном из мессенджеров. Она отправила отклик на предложение провести магический расклад на картах.
С ней связалась «ясновидящая» и сказала, что на ее семью наложена смертельная порча, а чтобы ее снять, нужно провести ряд ритуалов, за которые дама потребовала почти 600 тыс. руб., сообщает краевая прокуратура.
Потерпевшая в течение недели переводила мошеннице денежные средства.ей,
Гадалке удалось убедить женщину в своей правоте, когда та находилась с сыном на лечении в больнице.
Когда «ясновидящая» перестала выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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