А статье для американского издания 19FortyFive отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что украинским военным не позволяют прорвать российские линии обороны заросли на юге Украины и в Донбассе.

По словам эксперта, якобы эти самые заросли там повсюду и это «сводит их с ума». И сей печальный факт серьезно затрудняет движение украинской военной бронетехники.

«Российские военные умело обороняются, сдерживая продвижение украинских войск и удерживая ВСУ в хитросплетениях линий обороны», — указал эксперт.

Отставной военный добавил, что невозможность таким образом использовать бронетехнику для своего продвижения мешает украинцам прорвать хоть какие-то российские оборонительные рубежи. Мало того, из-за зарослей затруднительно разминирование, что в разы усложняет продвижение пехоты. Все это, резюмировал Атламазоглу, приводит к существенным потерям в рядах ВСУ.

«На кадрах с боевых действий можно увидеть, как украинские военнослужащие наступают на противопехотные мины, так как не видят их из-за зарослей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские боевики предприняли попытки продвинуться к населенному пункту Урожайное под Донецком.