Председатель правления организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов в беседе с сайтом aif.ru прокомментировал заявление Пентагона, что ВСУ пора самостоятельно развивать дальнобойные беспилотники.

«План победы» Зеленского был представлен Западу. Лидер киевского режима пытался добиться разрешения использования ATACMS по территории России. Financial Times указывал, что в списке президента Украины как потенциальные целы есть склады, военные аэродромы, топливные базы и многое другое.

Глава Пентагона Ллойд Остин при этом отмечал, что штаты не видят смысла разрешать ударять дальнобойными ракетами, так как Украина якобы сама может развивать беспилотники такого типа.

«Мы далеки от мысли, что те 150-200 линеек и образцов БПЛА, которые сегодня Украина пытается применять по нашей территории, все разработаны и собраны киевскими инженерами. Украина — это отверточная сборка. Большинство этих моделей — это западные образцы, на которые переклеиваются шильдики», — уверяет российский офицер.

Запад, как предполагают, переориентирует Украину на новую модель нанесения ударов по территории России. По словам Шкурлатова, Остин уже намекнул на это. В ближайшем будущем можно ожидать, что ВСУ начнут задействовать дальнобойные беспилотные летательные аппараты, вот только настоящими производителями будут американцы.

Ранее сообщалось, что Зеленский озвучил «первый шаг» к завершению конфликта на Украине.