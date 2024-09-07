Офицер ВС США Дэвис рассмеялся после заявления главкома Сырского о ротации в ВСУ

Офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive прокомментировал недавнее интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского телеканалу CNN, в котором последний ответил на вопрос о ротации в украинской армии.

Напомним, в беседе с американскими журналистами Сырский, парируя вопрос телеведущей о ротации в ВСУ, заметил, что прекрасно знает обо всех проблемах украинских войск на данный момент и «полностью посвящает свою жизнь армии».

«Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — сказал эксперт, откровенно рассмеявшись после услышанных им слов Сырского.

Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры. Они обеспечивали бесперебойную работу военно-промышленного комплекса Украины. Соответствующей информацией также поделилось оборонное ведомство России. Все обозначенные цели удалось уничтожить.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 8500 военных и 80 танков с начала вторжения в РФ. А перед этим российский генерал Апти Алаудинов расхохотался, рассказывая, как сбитый ВСУ российский дрон упал и сжег целое подразделение украинских войск под Курском.