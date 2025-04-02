Экс-командир 53-й бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Козел заявил, что попытка украинских военных проникнуть на территорию Курской области не увенчалась успехом. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Пятого канала».

За столь продолжительное время Вооруженные силы Украины понесли значительные потери как в вооружении, так и в личном составе. В результате возникла необходимость использовать резервы, что привело к ослаблению других участков фронта.

«Курская операция на данном этапе полностью провальная», — сказал Козел.

Козел добавил, что план по вторжению в курское приграничье можно было бы назвать удачным, если бы военные действия продолжались два месяца, а не шесть.

Ранее сообщалось, что в ходе же сражений на территории Курской области неприятель понес значительные потери: более 71 420 своих военнослужащих.