Украинские власти сообщили о взрывах в пригороде Харькова

В четверг, 23 мая, в городе Дергачи, находящемся в пригороде Харькова, прогремели взрывы. Об этом на своей личной страницы сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

С его слов, взрывы, в том числе, раздались в Харькове и Дергачах. При этом чиновник не сказал, какой ущерб нанесен в результате обстрела, но сообщил, что осмотр территорий продолжается. Сегодня же руководство Харькова докладывало о десяти взрывах во время действия сигнала о воздушной тревоге. Как заявлял мэр Игорь Терехов, в результате обстрелов оказалась повреждена инфраструктура населенного пункта.

Ранее мы писали о том, что Украина никак не может добиться поставок двух новых зенитных ракетных комплексов Patriot. Попытки получить желаемые системы противовоздушной обороны делаются на разных уровнях власти, однако на сегодняшний день результата достичь так и не удалось.