Офлайн-Тиндер от мамы: в Нахабино ищут мужа для дочки на детской площадке

Нестандартный способ поиска жениха привлек внимание жителей подмосковного Нахабино. На одной из детских площадок появилось рукописное объявление от матери, которая ищет мужа для своей дочери, пишет REGIONS .

В тексте, написанном аккуратным почерком, женщина представляет свою дочь как красивую и серьезную. К кандидатам предъявляются конкретные требования: мужчина 35-45 лет, без детей и вредных привычек. Автор предупреждает мошенников, чтобы те «не утруждали себя напрасно». Выбор места для такого послания — площадка для детей — вызывает вопросы, учитывая условие о бездетности будущего зятя. Есть и другой нюанс: девочке, которую так заботливо презентовали в объявлении, 37 лет.

«Ищу мужчину, который станет мужем моей дочери. Ей 37 лет, красивая серьезная девушка», — написано в объявлении аккуратным почерком.

Детская площадка, как место ежедневного сбора локального сообщества, воспринимается как аналог общественной доски объявлений, только с живой аудиторией. Впрочем, по мнению большинства — локация для серьезных знакомств сомнительная.

Практический аспект ситуации заключается в напоминании о цифровом разрыве. Не все социальные группы одинаково комфортно чувствуют себя в интернет-среде. Для части населения бумажное объявление в знакомом дворе кажется более простым, надежным и человечным способом коммуникации, чем регистрация на сайте знакомств. Этот инцидент также поднимает тему приватности: неизвестно, известно ли самой дочери о предпринятой материнской инициативе.

История быстро стала локальной сенсацией, собрав множество комментариев — от умиления до критики. Независимо от оценки, этот случай четко фиксирует социальный феномен: там, где заканчиваются возможности одного поколения, начинается креатив, подкрепленный искренним желанием помочь. Результат такой необычной кампании, впрочем, остается неизвестным.

