Оформление льготных путевок в санатории оцифровали в Подмосковье

Оформление льготных путевок в санатории и компенсацию за проезд до места лечения оцифровали в Подмосковье. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

«Теперь три услуги вышли в абсолютно цифровой формат — это бесплатные путевки, проезд и компенсация за бесплатный проезд в санаторий», - рассказала глава министерства Людмила Болатаева.

Министр напомнила, что ранее для получения путевки нужно было обращаться в МФЦ или приносить талон для компенсации проезда. Теперь при получении льготной путевки все документы автоматически оформляются и поступают в личный кабинет.

В Подмосковье льготными путевками в санатории и компенсацией проезда до места лечения пользуются более 75 тысяч человек каждый год.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что новые социальные выплаты в области получили около 45 тысяч льготников.