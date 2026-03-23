Офтальмолог опровергла миф о расширенных зрачках как признаке влюбленности

Врач офтальмологического центра «Зрение» Веста Майорова объяснила в разговоре с « Лентой.ру », что расширенные зрачки нельзя считать надежным признаком влюбленности. По ее словам, распространенное мнение о том, что изменение размера зрачков напрямую связано с романтическими чувствами, не всегда соответствует действительности.

Специалист отметила, что эмоциональная реакция действительно способна вызывать расширение зрачков, однако аналогичный эффект наблюдается и при множестве других состояний организма. Среди причин она назвала волнение, испуг, стресс, усталость, необходимость сосредоточиться, а также воздействие некоторых лекарственных препаратов.

Наиболее частым фактором, влияющим на размер зрачка, врач считает освещенность. При ярком свете зрачок естественным образом сужается, а в условиях недостаточного освещения — расширяется, чтобы глаз мог получить больше света.

По словам офтальмолога, поэтому сам по себе этот физиологический признак не позволяет делать выводы о чувствах человека и требует учитывать другие обстоятельства.

