Железо, магний и B12: какие микроэлементы спасут от мигрени и забывчивости

Регулярные головные боли и ухудшение памяти не всегда требуют приема сильнодействующих лекарств. Как рассказала нутрициолог Екатерина Козлова, эти симптомы могут быть прямым сигналом о дефиците железа, магния и витаминов группы B. Об этом пишет REGIONS.

По словам специалиста, одна из самых частых причин головной боли — недостаток железа, который приводит к анемии. Мозг крайне чувствителен к гипоксии, и даже небольшой дефицит этого микроэлемента снижает уровень энергии и концентрацию. Не менее важен и магний: его нехватка вызывает спазмы сосудов, нарушает кровообращение и провоцирует мигренеподобные боли.

Витамины группы B играют ключевую роль в функционировании нервной системы. B2 и B6 участвуют в выработке энергии и синтезе нейромедиаторов, а их дефицит повышает чувствительность к боли. Что касается памяти, здесь на первый план выходят B12, отвечающий за миелиновую оболочку нервов, и фолат (B9), необходимый для обновления клеток мозга. Витамин D, в свою очередь, влияет на работу нейронов и настроение: при его дефиците мозг переходит в энергосберегающий режим.

Нутрициолог подчеркнула, что без достаточного уровня гемоглобина мозг недополучает кислород, что ведет к медленному мышлению и быстрой утомляемости. Вместо бесконтрольного приема обезболивающих специалист рекомендует проверить уровень этих микроэлементов и скорректировать рацион.

