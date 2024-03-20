Офтальмолог Зимина связала хорошее зрение с регулярной гимнастикой

Офтальмолог Ирина Зимина в беседе с «Газетой.ру» рассказала, как сохранить хорошее зрение и не столкнуться с заболеваниями глаз.

Компьютеры и гаджеты окружают современного человека каждый день, но от экранов важно делать перерывы, как и при любых зрительных нагрузках. По словам Зиминой, помогают увлажняющие капли и увлажнители воздуха, а также гимнастика для глаз. Последнюю нужно проводить не реже одного раза в час, что поможет сохранить хорошее зрение.

«Например, порхающее моргание 5-10 секунд, упражнение «метка на окне», когда нужно переводить взгляд с далекого предмета на близкий. Также полезно мысленно очерчивать в пространстве перед собой фигуры: ромб, треугольник, квадрат, восьмерка», — привела примеры Зимина.

Также эксперт советует проводить активный осмотр предметов и вещей, внимательно изучая детали. Это также помогает в тренировке зрения.

Врач напомнила, что вкупе с зарядкой, каплями и увлажнителем, нужно спать 7-8 часов, правильно питаться и вовремя обследоваться у специалистов.

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