Огненная ловушка из TikTok: как безобидный челлендж с алкоголем оставил девушку с обожженной рукой

В России зафиксирован случай получения травм при попытке повторить популярный в социальных сетях рискованный эксперимент. Молодая женщина решила снять видео, в рамках которого участникам необходимо облить руки этиловым спиртом высокой концентрации и поджечь его. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал «112».

В ходе съемок ситуация вышла из-под контроля, и участница почувствовала сильную боль. Огонь причинил повреждение ее руке. После инцидента пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Врачи, осмотревшие пациентку, диагностировали ожог второй степени. Для восстановления после полученной травмы потребуется продолжительный период лечения и реабилитации. Данный случай вновь привлек внимание к опасности следования деструктивным интернет-трендам, которые могут нанести реальный физический вред здоровью.

