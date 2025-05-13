Огненная стена: возле трассы в Амурской области полыхает мощный лесной пожар

На дороге из Благовещенска в Свободный, рядом с селом Москвитино, можно увидеть пугающие картины: здесь полыхают сотни деревьев. Об этом передает Amur Mash.

Люди записывают на видео все, что происходит вокруг, и публикуют в интернете. Эти видео по своей сути ничем не уступают фильмам ужасов.

«Ужасающие виды открываются перед водителями на маршруте из Благовещенска в Свободный — вблизи села Москвитино сгорают сотни деревьев», — приводится в публикации.

В настоящее время на месте работают десятки пожарных расчетов, пытаясь локализовать огненную стихию. О пострадавших информации пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошел крупный пожар на предприятии в городе Каменск-Уральский. Очевидцы сняли на видео сильное возгорание, которое быстро распространилось по территории Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). По предварительным данным, огонь охватил цех площадью около 1,3 тыс. кв. м.