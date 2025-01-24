Ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» атаковали позиции ВСУ возле оккупированного украинским режимом города Славянска, сообщают Тульские известия со ссылкой на тематическое военное сообщество.

Работу «огненного» РСЗО опубликовал канал «Тульское оружие». По информации обозревателей, российская армия нанесла массированный ракетно-артиллерийский удар по позициям противника в районе Славянска. Атаки наносились в глубокий тыл ВСУ.

Накануне военкоры «Русской весны» также сообщали про поражение 28 единиц украинской техники под Славянском.

Напомним, что «Торнадо-С» производит тульский АО «НПО Сплав». Вооружение отличается 300-мм снарядами с дальностью 120 км. Это намного дальше, чем могут летать управляемые GMLRS американских систем HIMARS, которыми пользуется украинская армия.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Тимофеевку в ДНР.