Огненные сутки МЧС: люди погибли при пожарах в жилых домах

За минувшие сутки в Тульской области огнеборцы столкнулись с серией тревожных происшествий, два из которых завершились человеческими жертвами. Об этом пишет ТУЛАСМИ .

В городе Чекалин Суворовского района на Стрелецкой улице полностью выгорел частный дом площадью 60 квадратных метров. Несмотря на оперативные действия десяти спасателей и трех единиц техники, на месте трагедии был обнаружен погибший 61-летний мужчина.

Параллельно в поселке Барсуки (Большая Тула) вспыхнула квартира на пятом этаже многоквартирного дома. Двенадцать пожарных и пять единиц спецтехники справились с возгоранием на трех квадратных метрах, однако и здесь спасти 64-летнего жильца не удалось.

Помимо этих трагических случаев, региональное управление МЧС зафиксировало еще три пожара без человеческих жертв. В Туле на улице Максимовского и в Узловой на улице Декабристов горели легковые автомобили, а в селе Кулешово Суворовского района удалось спасти от огня жилой дом площадью 30 квадратных метров.

Отдельной строкой в статистике за 15 ноября проходят дорожно-транспортные происшествия — спасатели ликвидировали последствия 13 аварий, четыре из которых произошли в Веневском районе. Эти цифры красноречиво свидетельствуют, что осенний период традиционно становится испытанием для служб — короткий световой день, похолодание и активизация отопительного сезона создают опасную комбинацию факторов риска.

Ранее сообщалось, что в Видном Московской области произошел смертельный пожар в здании кафе.