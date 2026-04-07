«Огненный ад» на Кушелевской: в Петербурге полыхает автосервис, техника и спасатели в борьбе

В Северной столице случилось ЧП, от которого у автомобилистов волосы встают дыбом. В Выборгском районе Петербурга на Кушелевской дороге загорелся автосервис. Огромное двухэтажное здание размером 20 на 80 метров начало полыхать в вечерний час пик. Об этом сообщает «78.ru».

В ГУ МЧС по городу подтвердили: огонь охватил 70 квадратных метров. К 17:31 пожару присвоили повышенный номер сложности — 1БИС. Это значит, что ситуация серьёзная и требует дополнительных сил. Пока данных о пострадавших нет. Но внутри могли находиться люди и десятки машин клиентов. На месте уже работают 7 единиц спецтехники и 28 спасателей.

Что стало причиной возгорания — пока неизвестно. Но для автовладельцев это тревожный звонок. Если ваша машина была в ремонте на Кушелевской, стоит срочно связаться с сервисом. А для всех остальных — напоминание: автосервисы часто захламлены легковоспламеняющимися жидкостями, маслами и ветошью. Одна искра — и огонь пожирает все за минуты.

Пока спасатели пытаются сдержать пламя, чтобы оно не перекинулось на соседние здания. Ситуация на контроле. Надеемся, что обойдется без жертв.

