«Покатался на полмиллиона»: мужчину эвакуировали из Альп вертолетом и выписали огромный штраф

Отдых в горах может влететь в копеечку, если нарушать правила. Британский лыжник, катавшийся на австрийском курорте Лех, решил сократить путь и съехал с трассы. Результат — застревание в снегу среди скал, вызов спасателей и вертолетная эвакуация. А затем — шокирующий счет почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает The Sun.

20-летний турист 1 апреля, видимо, решил испытать судьбу. В регионе действовало предупреждение о лавинной опасности, но он все равно покинул размеченную трассу. Добравшись до труднопроходимого участка, лыжник понял, что сам не выберется, и вызвал вертолет. Спасатели оперативно прибыли и доставили его в безопасное место.

Но австрийские законы суровы к безответственным туристам. Если отдыхающий действует с неосторожностью или игнорирует предупреждения о непогоде, ему могут выписать крупный штраф. За вертолетную эвакуацию в этом регионе сумма может достигать от 312 до 457 тысяч рублей. Именно столько и предстоит заплатить британцу.

Горнолыжные курорты Австрии предупреждают: спасательные операции — это не бесплатная услуга. Любителям острых ощущений, которые не следят за правилами, придется раскошелиться.

