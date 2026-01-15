«Огненный дождь грядет»: святой Саровский знал о будущем России еще два века назад

В церковных кругах и среди верующих обсуждают недавно введенные в широкий оборот архивные материалы, связанные с наследием преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщает издание « Царьград ».

Обнаруженные тексты содержат пророческие высказывания, которые долгое время оставались малоизученными. В частности, в них описываются этапы, которые, согласно видению святого, предстоит пройти России. Настоятель одного из саровских храмов, протоиерей Дмитрий Ковалев, в своих комментариях обозначил эту последовательность как период испытаний, явление небесного знамения и последующее духовное объединение народов на основе веры.

Один из центральных образов — «огненный дождь» — трактуется церковными представителями не как описание физического бедствия, а как аллегория глубоких очистительных потрясений.

Особое внимание привлекла фраза о «знаке, где восходит солнце», содержащаяся в рукописях. Это выражение стало предметом многочисленных интерпретаций, от указаний на географические ориентиры до символов культурного или технологического возрождения.

