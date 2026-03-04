Оголодавшие клещи проснулись в России: врачи рассказали о правилах защиты от кровососов

Весна вступает в свои права, а вместе с теплом и солнцем просыпается старая угроза — клещи. В Роспотребнадзоре официально объявили: сезон активности кровососущих открыт, и в некоторых регионах страны уже зафиксированы первые укусы. Пока Московская область держит оборону, но врачи призывают готовиться заранее. О том, как не стать жертвой маленького хищника и что делать при обнаружении присосавшегося клеща, REGIONS рассказала врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Наталья Турская.

Арсенал защиты

По словам специалиста, главное правило вылазки на природу — правильная экипировка. Выезжая на шашлыки или просто гуляя в лесопарковой зоне, стоит отдавать предпочтение закрытой одежде светлых тонов. На светлом фоне заметить ползущего клеща гораздо легче. Брюки лучше заправлять в носки, создавая максимально недоступный для насекомых барьер.

В ход идет и тяжелая артиллерия: репелленты и акарицидные средства для обработки одежды. А для тех, кто живет в эндемичных районах или планирует много времени проводить в лесу, медики рекомендуют заранее пройти вакцинацию против клещевого энцефалита.

«Заранее обезопасить себя от укуса клеща можно вакцинацией против клещевого энцефалита [по показаниям], использованием репеллентов, закрытой одежды светлых тонов при посещении лесопарковых зон, а также регулярным осмотром кожи после прогулок», — пояснила врач.

Если встреча состоялась

Сам по себе укус клеща — это не просто неприятно. Насекомое переносит опасные инфекции, прежде всего клещевой энцефалит и боррелиоз, известный как болезнь Лайма. Далеко не каждый клещ инфицирован, но игнорировать происшествие нельзя.

При обнаружении насекомого его нужно аккуратно удалить. Идеальный вариант — сделать это в медучреждении, где процедуру проведут правильно и безопасно. После этого место укуса обрабатывают антисептиком, а самого клеща, если есть возможность, лучше отправить на исследование, чтобы понять, был ли он переносчиком заразы.

Тридцать дней тишины

Но даже если клеща удалили, расслабляться рано. Врачи советуют в течение месяца внимательно следить за самочувствием. Повышение температуры, необъяснимая слабость или появление на коже кольцевидного покраснения — те самые красные флажки, при виде которых нужно немедленно бежать к доктору.

В прошлом году пик активности клещей в Подмосковье пришелся на май и июнь, хотя многое зависит от погоды. Обычно опасный сезон затухает к октябрю-ноябрю, когда ложится снег. Но бывают и исключения: единичные случаи укусов регистрировали даже в декабре. Так что бдительность придется сохранять до самых холодов, особенно тем, кто проводит время на дачных участках.

